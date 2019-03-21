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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Суд приостановил работу частного детского сада в Чурилово, где плохо кормили детей
21.03.2019 г. 09:14
Фото с сайта o-krohe.ru
Суд удовлетворил иск о закрытии детсада «У Машеньки» до устранения нарушений.
Нарушения выявила прокуратура, которая провела проверку по информации, размещенной в ряде СМИ. Бывшие сотрудницы детсада заявили, что для приготовления пищи не хватает продуктов, а руководство набирает персонал без образования и санкнижек.
Ведомство установило нарушения трудового законодательства и санитарных норм. Так, при устройстве на работу у воспитателей не требовали справок о наличии или отсутствии судимости.
В среду, 20 марта, Тракторозаводский суд потребовал приостановить работу детсада «У Машеньки». Предприниматель сможет продолжить деятельность только после того, как устранит все нарушения.
Фото с сайта o-krohe.ru
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