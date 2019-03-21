Суд приостановил работу частного детского сада в Чурилово, где плохо кормили детей

Фото с сайта o-krohe.ru

Суд удовлетворил иск о закрытии детсада «У Машеньки» до устранения нарушений.

Нарушения выявила прокуратура, которая провела проверку по информации, размещенной в ряде СМИ. Бывшие сотрудницы детсада заявили, что для приготовления пищи не хватает продуктов, а руководство набирает персонал без образования и санкнижек.

Ведомство установило нарушения трудового законодательства и санитарных норм. Так, при устройстве на работу у воспитателей не требовали справок о наличии или отсутствии судимости.

В среду, 20 марта, Тракторозаводский суд потребовал приостановить работу детсада «У Машеньки». Предприниматель сможет продолжить деятельность только после того, как устранит все нарушения.

Фото с сайта o-krohe.ru



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