К и.о. губернатора Алексею Текслеру пришли обманутые дольщики

Фото с сайта minstroy74.ru

Челябинские дольщики коллективно записались на прием к и.о. главы региона.

В четверг, 21 марта, в резиденцию губернатора пришли около 30 человек. Они написали заявления на личный прием у главы региона. Как пишет Znak.com, это дольщики ЖК «Княжеский» на улице Братьев Кашириных — самого старого из жилых долгостроев Челябинска.

Представители инициативной группы покупателей квартир рассказали изданию, что добиваются решения своей проблемы уже более десяти лет. В 2018 году мэрия Челябинска пообещала найти нового застройщика. Проект прошел оценочные процедуры и экспертизу, сейчас властям следует направить обращение в минстрой России. По словам дольщиков, экс-губернатор Борис Дубровский не успел подписать документ. На личном приеме они собираются просить нового главу региона дать ход обращению.

Фото с сайта minstroy74.ru

Все новости за 21.03.2019 г.»