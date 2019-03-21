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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
К и.о. губернатора Алексею Текслеру пришли обманутые дольщики
21.03.2019 г. 09:10
Челябинские дольщики коллективно записались на прием к и.о. главы региона.
В четверг, 21 марта, в резиденцию губернатора пришли около 30 человек. Они написали заявления на личный прием у главы региона. Как пишет Znak.com, это дольщики ЖК «Княжеский» на улице Братьев Кашириных — самого старого из жилых долгостроев Челябинска.
Представители инициативной группы покупателей квартир рассказали изданию, что добиваются решения своей проблемы уже более десяти лет. В 2018 году мэрия Челябинска пообещала найти нового застройщика. Проект прошел оценочные процедуры и экспертизу, сейчас властям следует направить обращение в минстрой России. По словам дольщиков, экс-губернатор Борис Дубровский не успел подписать документ. На личном приеме они собираются просить нового главу региона дать ход обращению.
Фото с сайта minstroy74.ru
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