В Челябинске задержали предполагаемого убийцу двух мужчин на Успенском кладбище

Фото с сайта sledcom.ru

Силовики задержали подозреваемого в двойном убийстве на челябинском кладбище.

Преступника задержали менее чем через сутки после убийства. Им оказался 33-летний местный житель. Как рассказали в пресс-службе регионального управления СК, мужчина в ходе конфликта на почве неприязни несколько раз выстрелил в потерпевших из огнестрельного оружия. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу.

Тела двух мужчин обнаружили на территории Успенского кладбища утром в среду, 20 марта. По некоторым данным, они работали в сфере ритуальных услуг.

Фото с сайта sledcom.ru



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