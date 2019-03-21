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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске задержали предполагаемого убийцу двух мужчин на Успенском кладбище
21.03.2019 г. 08:49
Фото с сайта sledcom.ru
Силовики задержали подозреваемого в двойном убийстве на челябинском кладбище.
Преступника задержали менее чем через сутки после убийства. Им оказался 33-летний местный житель. Как рассказали в пресс-службе регионального управления СК, мужчина в ходе конфликта на почве неприязни несколько раз выстрелил в потерпевших из огнестрельного оружия. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу.
Тела двух мужчин обнаружили на территории Успенского кладбища утром в среду, 20 марта. По некоторым данным, они работали в сфере ритуальных услуг.
Фото с сайта sledcom.ru
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