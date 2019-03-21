- 64.2803р. - 0.0364
- 72.9389р. - 0.0606
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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Областной суд начнет рассматривать вопрос об отмене результатов выборов мэра Челябинска
21.03.2019 г. 08:18
В четверг, 21 марта, челябинский областной суд начнет рассмотрение иска к гордуме об аннулировании результатов конкурса по выбору мэра Челябинска.
Заседание начнется в 16:00. Иск к городской думе подало местное отделение партии «Яблоко». В числе претензий — отсутствие четких критериев оценки претендентов. Также в решении гордумы значилась несуществующая дата вступления главы города в должность — 29 февраля. Ранее председатель отделения «Яблока» Ярослав Щербаков подчеркивал, что дело, скорее всего, не ограничится рассмотрением в одной инстанции.
Главу Челябинска выбрали депутаты городской думы 26 февраля. Пост занял Владимир Елистратов, который до этого работал в статусе врио. В конкурсе также участвовал Ярослав Щербаков, однако он не прошел процедуру отбора кандидатов.
Фото с сайта www.chel-oblsud.ru
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