Областной суд начнет рассматривать вопрос об отмене результатов выборов мэра Челябинска

Фото с сайта www.chel-oblsud.ru

В четверг, 21 марта, челябинский областной суд начнет рассмотрение иска к гордуме об аннулировании результатов конкурса по выбору мэра Челябинска.

Заседание начнется в 16:00. Иск к городской думе подало местное отделение партии «Яблоко». В числе претензий — отсутствие четких критериев оценки претендентов. Также в решении гордумы значилась несуществующая дата вступления главы города в должность — 29 февраля. Ранее председатель отделения «Яблока» Ярослав Щербаков подчеркивал, что дело, скорее всего, не ограничится рассмотрением в одной инстанции.

Главу Челябинска выбрали депутаты городской думы 26 февраля. Пост занял Владимир Елистратов, который до этого работал в статусе врио. В конкурсе также участвовал Ярослав Щербаков, однако он не прошел процедуру отбора кандидатов.

Фото с сайта www.chel-oblsud.ru

Все новости за 21.03.2019 г.»