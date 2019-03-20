Алексей Текслер предложил членам правительства области уйти в отставку, если они не хотят с ним работать

Фото с сайта minenergo.gov.ru

Исполняющий обязанности главы региона Алексей Текслер провел закрытое совещание с членами правительства Челябинской области.

Совещание прошло в среду, 20 марта. Как пишет Znak.com со ссылкой на источник, Алексей Текслер уточнил у членов правительства — готовы ли они работать под его руководством или хотят уйти. По данным интернет-газеты, желающих уволиться не нашлось.



После этого Алексей Текслер сообщил, что каждый из заместителей губернатора и министров должен написать отчет по своему направлению. Затем будут проводиться собеседования, по их результатам будут приниматься решения.



Правительство Челябинской области автоматически отправилось в отставку во вторник, 19 марта, после ухода Бориса Дубровского с поста главы региона. В этот же день Алексея Текслера назначили исполняющим обязанности губернатора.

Фото с сайта minenergo.gov.ru

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