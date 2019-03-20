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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Алексей Текслер предложил членам правительства области уйти в отставку, если они не хотят с ним работать
20.03.2019 г. 16:21
Исполняющий обязанности главы региона Алексей Текслер провел закрытое совещание с членами правительства Челябинской области.
Совещание прошло в среду, 20 марта. Как пишет Znak.com со ссылкой на источник, Алексей Текслер уточнил у членов правительства — готовы ли они работать под его руководством или хотят уйти. По данным интернет-газеты, желающих уволиться не нашлось.
После этого Алексей Текслер сообщил, что каждый из заместителей губернатора и министров должен написать отчет по своему направлению. Затем будут проводиться собеседования, по их результатам будут приниматься решения.
Правительство Челябинской области автоматически отправилось в отставку во вторник, 19 марта, после ухода Бориса Дубровского с поста главы региона. В этот же день Алексея Текслера назначили исполняющим обязанности губернатора.
Фото с сайта minenergo.gov.ru
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