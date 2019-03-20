В Челябинске через неделю проверят работу сирен оповещения на крышах домов

Фото с сайта emigrados.ru

В Челябинске состоится плановая проверка систем оповещения населения.

Проверка пройдет в следующую среду, 27 марта. В 11:35 запустят все электросирены и громкоговорители на территории Челябинска. В городе будет слышен характерный сигнал. В городской ЕДДС подчеркнули, что проверка проводится каждый год, и просят горожан сохранять спокойствие.

Фото с сайта emigrados.ru

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