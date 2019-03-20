Челябинск
- 64.3167р. - 0.3527
- 72.9995р. - 0.3615
Разбор полетов
Разворот
-
15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске через неделю проверят работу сирен оповещения на крышах домов
20.03.2019 г. 16:01
Фото с сайта emigrados.ru
В Челябинске состоится плановая проверка систем оповещения населения.
Проверка пройдет в следующую среду, 27 марта. В 11:35 запустят все электросирены и громкоговорители на территории Челябинска. В городе будет слышен характерный сигнал. В городской ЕДДС подчеркнули, что проверка проводится каждый год, и просят горожан сохранять спокойствие.
Фото с сайта emigrados.ru
Новости на эту тему
- 11.03.2019 г. 27 марта в Челябинске проверят тревожные сирены
- 25.12.2018 г. Перед Новым годом в Челябинске проверят системы оповещения
- 25.09.2018 г. В Челябинске 26 сентября включат тревожные сирены
- 21.09.2018 г. В Челябинске завоют сирены
- 27.03.2018 г. В Челябинской области включат тревожные сирены