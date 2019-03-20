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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Коммунисты предлагают вернуть встречи губернатора с руководителями региональных отделений партий
20.03.2019 г. 15:59
Представители региональных отделений КПРФ и ЛДПР прокомментировали назначение Алексея Текслера исполняющим обязанности губернатора.
На встрече с Владимиром Путиным Алексей Текслер назвал первоочередной задачей, стоящей перед областной властью, решение экологических проблем. Такого же мнения придерживается и депутат гордумы Челябинска и член КПРФ Константин Нациевский. По его мнению, исполняющему обязанности губернатора в первую очередь нужно навести порядок в сфере экологии — обязать предприятия-загрязнители соблюдать законы.
«Сегодня было представление исполняющего обязанности Алексея Текслера. Там прозвучала такая конструкция: «Нам есть от чего отталкиваться». Нам, на мой взгляд, не от чего отталкиваться, нужно закончить то, что не доделал предыдущий губернатор — навести порядок в сфере экологии. Вот это должно быть началом деятельности исполняющего обязанности губернатора. Жду так же, как и большинство челябинцев, жителей нашей области, что мы сможем спокойно дышать, не боясь за здоровье близких», — поделился ожиданиями Константин Нациевский.
Константин Нациевский добавил, что при Михаиле Юревиче проводились встречи губернатора с руководителями региональных отделений партий. «Хотелось бы продолжить традицию. Такие встречи с губернаторами проходят и в других регионах», — отметил Константин Нациевский.
Также назначение Алексея Текслера прокомментировали в региональном отделении ЛДПР. «Сейчас можно сказать только то, что он молодой активный управленец с хорошим послужным списком, а как будет работать и каких достигнет результатов – покажет время», — заявил челябинский депутат Госдумы от партии Виталий Пашин.
Алексея Текслера назначили исполняющим обязанности губернатора во вторник, 19 марта, после ухода Бориса Дубровского в отставку.
Фото с сайта pravmin74.ru
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