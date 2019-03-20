После отставки Борис Дубровский будет получать пожизненную пенсию почти 170 тыс. рублей

Фото с сайта gubernator74.ru

Экс-губернатору Борису Дубровскому после отставки будут платить пожизненную пенсию.

Борис Дубровский достиг пенсионного возраста в 2018 году — 22 ноября ему исполнилось 60 лет. Согласно региональному законодательству, как бывшему главе региона ему положен ряд льгот и выплат. Среди них пожизненная пенсия в размере 75% от зарплаты — это 167 тыс. 388 рублей в месяц.

Единовременно Борису Дубровскому заплатят годовой оклад — порядка 2,5 млн рублей, также он сохранит право на соответствующее губернатору медобслуживание. Платить пенсию ему будут только в случае, если он не поступит на госслужбу вновь.

За время нахождения Бориса Дубровского в должности губернатора его ежегодный доход значительно снизился. Если в 2014 году он задекларировал почти 360 млн рублей, то в 2017 он заработал всего 60 млн. Тем не менее он занял по этому показателю второе место среди глав субъектов России.

Фото с сайта gubernator74.ru

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