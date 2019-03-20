Врио губернатора Алексей Текслер при формировании команды планирует опираться на местные кадры

Фото с сайта 74.ru

В Челябинске уральский полпред Николай Цуканов представил Алексея Текслера чиновникам и населению.

Мероприятие прошло в среду, 20 марта, в резиденции губернатора. Алексей Текслер перечислил основные задачи, которые стоят перед ним, — решение проблем в области экологии, транспорта и сельского хозяйства.

В своей деятельности и.о. губернатора планирует опираться на местные кадры. «Буду опираться на местные кадры, привлекать общественность. Открытость власти — залог решения любых задач. Есть доверие президента, важно заслужить доверие жителей области», — отметил он. Алексей Текслер подчеркнул, что важна обратная связь с населением.

Также и.о. губернатора заявил о намерении участвовать в выборах главы региона в сентябре. В ближайшее время он планирует активно посещать южноуральские города и районы, а также познакомиться с правительством области. Алексея Текслера назначили губернатором во вторник после отставки Бориса Дубровского.

Фото с сайта 74.ru



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