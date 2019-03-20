На Успенском кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин

Фото с сайта sledcom.ru

На крупнейшем челябинском кладбище произошло двойное убийство.

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили на территории Успенского кладбища утром в среду, 20 марта. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, сейчас на месте происшествия работают криминалисты и оперативники полиции. Возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы устанавливают причастных к совершению преступления. По некоторым данным, убитые работали в сфере ритуальных услуг.

Фото с сайта sledcom.ru

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