Челябинск
- 64.3167р. - 0.3527
- 72.9995р. - 0.3615
Разбор полетов
Разворот
-
15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
На Успенском кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин
20.03.2019 г. 13:52
Фото с сайта sledcom.ru
На крупнейшем челябинском кладбище произошло двойное убийство.
Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили на территории Успенского кладбища утром в среду, 20 марта. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, сейчас на месте происшествия работают криминалисты и оперативники полиции. Возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы устанавливают причастных к совершению преступления. По некоторым данным, убитые работали в сфере ритуальных услуг.
Фото с сайта sledcom.ru
Новости на эту тему
- 07.03.2019 г. В Челябинске вынесли приговор женщине, заколовшей мужчину шампуром
- 05.03.2019 г. Житель Каслинского района убил таксиста, с которым распивал алкоголь во время поездки
- 25.02.2019 г. В Челябинске мужчине, который воткнул ключ в глаз соседа, не удалось обжаловать приговор
- 01.02.2019 г. Суд отправил на принудительное лечение жителя Южноуральска, который убил родителей топором
- 01.02.2019 г. В Челябинске арестовали врача, который 20 лет назад расчленил одноклассника и выпил его кровь