Выборы и устранение коррупции: челябинские эксперты высказались о задачах, стоящих перед Алексеем Текслером

Фото с сайта minenergo.gov.ru

Челябинские политологи высказались по поводу отставки Бориса Дубровского и назначения на пост и.о. главы региона Алексея Текслера.

По мнению руководителя челябинского отделения Российского общества политологов Василия Зорина, ситуация не являлась неожиданной — различные слухи о скорой отставке Бориса Дубровского с поста главы региона циркулировали в инфополе примерно с осени 2018 года. Эксперт допускает, что президент рассматривал не один вариант решения по руководителю региона.

Василий Зорин причислил назначенного Путиным Алексея Текслера к новой генерации молодых «губернаторов-технократов», которая активно стала проявлять себя с 2016 года. По словам политолога, Текслеру сейчас следует сосредоточиться на подготовке к сентябрьским выборам.

«Челябинская область — сильный регион, радикально что-то изменять и перестраивать смысла никакого нет. Нужно входить в курс дела и готовиться к выборам. Губернатор ведь не просто чиновник — он лидер, который должен получить поддержку людей, и Текслеру предстоит наладить с избирателями, с обществом какую-то коммуникацию», — прокомментировал Василий Зорин.

Профессор кафедры политических наук ЧелГУ Андрей Пасс считает, что одним из первых шагов назначенца может стать публичная кампания по выявлению и устранению коррупции среди чиновников.

«Я не исключаю того, что будет проведена какая-то локальная антикоррупционная кампания под руководством нового и.о. губернатора. Народ все-таки предъявляет власти свою главную претензию — коррумпированность некоторой части чиновничества и отсутствие социальной справедливости. Я думаю, что если такая кампания будет вдруг организована, она получит горячую поддержку у населения», — прокомментировал Андрей Пасс.

По мнению Андрея Пасса, «губернаторы-технократы» нового поколения, к которым по всем признакам принадлежит Алексей Текслер, далеки от народа и озабочены только собственной карьерой и выполнением поручений президента. Соответственно, подобные ожидания от нового назначения отрицать будет нельзя. В числе их преимуществ — наведение порядка в документообороте и финансовой сфере. Также Андрей Пасс отметил, что не исключена возможность участия в выборах ушедшего в отставку Бориса Дубровского, хотя оговорился, что она маловероятна.

Борис Дубровский покинул пост губернатора Челябинской области во вторник, 19 марта. Он отметил, что это было его личное решение. Исполняющим обязанности главы региона Владимир Путин назначил Алексея Текслера, который до этого был первым замминистра энергетики России.

Фото с сайта minenergo.gov.ru

Все новости за 20.03.2019 г.»