В Челябинске вновь выставят на продажу историческое здание на улице Цвиллинга

Фото с сайта chelfond.ru

Предприниматель, победивший в конкурсе по продаже заброшенного дома на улице Цвиллинга, 8, отказался от выполнения условий договора.

Конкурс был проведен 12 февраля. На объект претендовали 11 заявителей. Начальная цена здания составляла один рубль. Победителем конкурса признали предпринимателя Михаила Мерзлякова. Он предложил наибольшую цену — 3 млн рублей.

По условиям конкурса новый владелец должен был в течение года отреставрировать дом до первоначального состояния. Победитель отказался выполнять обязательства по договору, сообщили в пресс-службе регионального минимущества.

Ведомство определило новые условия приватизации. Покупателю необходимо будет восстановить объект до 31 мая 2020 года. В ближайшее время Челябинский областной фонд имущества объявит срок подачи заявок и дату проведения конкурса.

Фото с сайта chelfond.ru

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