Верховный суд утвердил приговор зачинщику побоища на фестивале «Торнадо»

Фото с сайта 74.мвд.рф

Организатора массовых беспорядков на рок-фестивале в Челябинской области в 2010 году отправят в колонию.

Приговор Александру Гирю вынесли еще в сентябре 2018 года. Тогда челябинский облсуд назначил ему шесть лет колонии общего режима. Обвиняемый попытался оспорить приговор в Верховном суде. Во вторник, 19 марта, Верховный суд отклонил апелляцию и признал Гиря виновным в организации массовых беспорядков и возбуждении ненависти.

Александр Гирь — последний фигурант уголовного дела о побоище на фестивале «Торнадо», которому вынесли приговор. До 2016 года он скрывался от правосудия за границей. Массовые беспорядки произошли в августе 2010 года в окрестностях Миасса. Около 50 человек, раздетых по пояс, налетели на гостей рок-фестиваля, стали бить их палками, металлическими трубами и битами. Тогда пострадали 39 человек.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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