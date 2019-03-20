В Челябинской области сменилась власть. Стоит ли ждать и других изменений?

Фото с сайта gubernator74.ru

Политологи дадут оценку событиям 19 марта, в результате которых Борис Дубровский перестал быть губернатором, а новым руководителем региона назначили Алексея Текслера. Говорим об этом в среду, 20 марта, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и 31 канале.

Гости в студии: политолог Александр Подопригора и председатель ЧРО «Российская ассоциация политической науки» Максим Гутенев.

Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78.

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