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Разбор полетов
Разворот
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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинской области сменилась власть. Стоит ли ждать и других изменений?
20.03.2019 г. 12:04
Фото с сайта gubernator74.ru
Политологи дадут оценку событиям 19 марта, в результате которых Борис Дубровский перестал быть губернатором, а новым руководителем региона назначили Алексея Текслера. Говорим об этом в среду, 20 марта, в программе «Разбор полетов» на «Челябинском эхе» и 31 канале.
Гости в студии: политолог Александр Подопригора и председатель ЧРО «Российская ассоциация политической науки» Максим Гутенев.
Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78.
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