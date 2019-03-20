Депутаты Заксобрания примут решение о выборах губернатора Челябинской области в начале июня

Фото с сайта zs74.ru

Дату выборов губернатора Челябинской области согласуют до 10 июня.

Ситуацию с выборами главы региона прокомментировал руководитель областного избиркома Сергей Обертас. Он заверил, что процедура не изменится. Депутаты Заксобрания области с 30 мая по 9 июня примут решение о назначении даты выборов. Сергей Обертас подчеркнул, что оно носит формальный характер, поскольку единый день голосования известен — 8 сентября.

На рассмотрение Заксобрания избирком вынес поправки в закон о выборах губернатора. Комиссия предложила участвовать в них самовыдвиженцам, а также закрепить возможность голосовать не по прописке, а по месту фактического нахождения. Рассмотрение изменений в профильном комитете Заксобрания назначено на среду, 20 марта.

Фото с сайта zs74.ru

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