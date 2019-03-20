- 64.3167р. - 0.3527
- 72.9995р. - 0.3615
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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Депутаты Заксобрания примут решение о выборах губернатора Челябинской области в начале июня
20.03.2019 г. 11:50
Дату выборов губернатора Челябинской области согласуют до 10 июня.
Ситуацию с выборами главы региона прокомментировал руководитель областного избиркома Сергей Обертас. Он заверил, что процедура не изменится. Депутаты Заксобрания области с 30 мая по 9 июня примут решение о назначении даты выборов. Сергей Обертас подчеркнул, что оно носит формальный характер, поскольку единый день голосования известен — 8 сентября.
На рассмотрение Заксобрания избирком вынес поправки в закон о выборах губернатора. Комиссия предложила участвовать в них самовыдвиженцам, а также закрепить возможность голосовать не по прописке, а по месту фактического нахождения. Рассмотрение изменений в профильном комитете Заксобрания назначено на среду, 20 марта.
Фото с сайта zs74.ru
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