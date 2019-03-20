«Южуралмост» проиграл тендер на реконструкцию дорожной сети Челябинска

Фото с сайта cheladmin.ru

Работы по программе «Безопасные и качественные дороги» в Челябинске проведет новый подрядчик.

По результатам торгов контракт на дорожный ремонт в Челябинске получила торгово-промышленная компания «ЯКК». Она предложила цену в 687 млн рублей. «Южуралмост» запросил 703,5 млн рублей и проиграл тендер. Компания «ЯКК» зарегистрирована в Челябинске. Ранее она занималась реконструкцией трасс в нескольких районах региона, а также ремонтировала объездную дорогу в областном центре.

Это уже не первый крупный дорожный контракт, который проиграл «Южуралмост» за последнее время. В начале 2019 года тендер на содержание трасс стоимостью 15 млрд рублей в Челябинской области получила московская компания «Ойкумена». А осенью 2018 года компания проиграла торги на прокладку нескольких дорог и завершение строительства путепровода на улице Братьев Кашириных в Челябинске. Сейчас «Южуралмост» находится в поле зрения надзорных и правоохранительных органов из-за антиконкурентного соглашения с миндортрансом области и экс-губернатором Борисом Дубровским. Сговор на торгах признала ФАС России и в ближайшее время передаст материалы дела в МВД и Генпрокуратуру.

В 2019 году в Челябинске запланированы к ремонту 13 дорожных объектов. Среди них улицы Доватора и Худякова, Коммуны и Сони Кривой на всем протяжении. Также реконструкции подвергнутся отдельные участки улиц Энгельса, Курчатова и Свободы. Ремонт пройдет на улице Дзержинского от Отечественной до Гагарина и на Чичерина от Салавата Юлаева до Университетской набережной.

Кроме того, в Челябинске реконструируют улицы Северный луч и Хлебозаводскую. Наиболее масштабные работы пройдут на улице Дарвина. Там в 2019 году расширят проезжую часть, переделают круговой перекресток и закончат первую очередь путепровода на Троицкий тракт.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 20.03.2019 г.»