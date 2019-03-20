Движение по улице Васенко в Челябинске закроют до конца года

Фото с сайта novostivolgograda.ru

В Центральном районе Челябинска перекроют одну из улиц.

Ограничение движения введут в четверг, 21 марта, на участке от Карла Маркса до гостиницы «Малахит». Это связано со строительством физкультурно-оздоровительного центра для сотрудников полиции. Ограничение будет действовать до 31 декабря.

Участок рядом со зданием городского управления МВД пустовал с начала 2000-х. О планах построить там спорткомплекс стало известно в мае 2018 года.

Фото с сайта novostivolgograda.ru

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