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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Движение по улице Васенко в Челябинске закроют до конца года
20.03.2019 г. 10:19
Фото с сайта novostivolgograda.ru
В Центральном районе Челябинска перекроют одну из улиц.
Ограничение движения введут в четверг, 21 марта, на участке от Карла Маркса до гостиницы «Малахит». Это связано со строительством физкультурно-оздоровительного центра для сотрудников полиции. Ограничение будет действовать до 31 декабря.
Участок рядом со зданием городского управления МВД пустовал с начала 2000-х. О планах построить там спорткомплекс стало известно в мае 2018 года.
Фото с сайта novostivolgograda.ru
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