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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
«Единая Россия» поддержит Алексея Текслера на выборах губернатора Челябинской области
20.03.2019 г. 10:09
В региональном отделении партии «Единая Россия» заявили о поддержке и.о. губернатора Алексея Текслера на выборах главы региона.
Дату выборов губернатора депутаты Заксобрания области назначат в конце мая. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш пообещал оказать поддержку Алексею Текслеру. «Какой бы способ выдвижения ни выбрал Алексей Текслер, он может рассчитывать на поддержку регионального отделения партии «Единая Россия»», — приводит его слова пресс-служба Засобрания Челябинской области.
Владимир Мякуш отметил, что новому руководителю региона предстоит решить непростые, амбициозные задачи. Алексей Текслер был назначен исполняющим обязанности губернатора Челябинской области во вторник, 19 марта.
Ранее в этот же день в отставку подал Борис Дубровский. Он возглавлял регион с 2014 года. Осенью 2018-го Дубровский заявил о намерении переизбраться на новый срок в сентябре 2019-го. Региональное отделение «Единой России» обещало оказать ему поддержку на выборах.
Фото с сайта kremlin.ru
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