Народный фронт просит пересмотреть границы национального парка «Зигальга»

Фото с сайта mineco174.ru

Эксперты ОНФ обратились в Росприроднадзор с просьбой пересмотреть и доработать проект национального парка «Зигальга».



Общественники требуют вернуть в границы нацпарка территории с хребтами Бакты и Сухие горы. По словам активистов, их исключили из проекта по неизвестным причинам. Изначально площадь нацпарка должна была составить около 124 тыс. га.



Однако минэкологии региона сократило ее почти до 46 тыс. га. В проект не вошли два участка, на которых, по данным общественников, находятся лесозаготавливающее предприятие и охотничье хозяйство «Иремель».



«Складывается впечатление, что в этом вопросе в приоритете вновь оказались исключительно интересы бизнеса, а не сохранение уникальной природы Южного Урала. Вместо полного запрета рубок и охоты на заповедной территории было принято решение просто вывести ее за границы проекта», — отметил эксперт регионального отделения ОНФ Виталий Вороной.



Общественники обратились в областное министерство экологии, природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой пересмотреть проект.

Фото с сайта mineco174.ru

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