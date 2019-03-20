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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Полпред Николай Цуканов представит и.о. губернатора Алексея Текслера чиновникам и населению
20.03.2019 г. 08:26
В Челябинск приедет полпред президента на Урале Николай Цуканов.
Цель визита полномочного представителя — официально сообщить о назначении нового руководителя региона Алексея Текслера, который прибыл в Челябинск утром в среду, 20 марта. Мероприятие пройдет в резиденции губернатора, начнется в 14:00 и будет открыто для прессы.
Тем временем правительство региона — восемь вице-губернаторов и 14 министров — отправлено в отставку. Процедура носит технический характер и связана с уходом Бориса Дубровского, о котором он сам объявил вечером 19 марта. Сейчас все члены областного кабмина работают в статусе и. о. Запланированное на сегодня заседание правительства отменено.
46-летнего Алексея Текслера назначил и.о. губернатора Челябинской области президент Владимир Путин. Текслер — уроженец Челябинска, долгое время работал в структурах «Норникеля», возглавлял администрацию Норильска, а с 2013 года был первым заместителем министра энергетики России.
Фото с сайта gubernator74.ru
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