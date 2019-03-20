После отставки Бориса Дубровского перестал работать сайт губернатора Челябинской области

Скриншот сайта gubernator74.ru

Сайт gubernator74.ru в среду, 20 марта, стал недоступным для пользователей интернета.

При попытке зайти на ресурс пользователи видят сообщение о том, что сайт находится в режиме обслуживания. «Сайт gubernator74.ru сейчас на техническом обслуживании. Скоро он заработает вновь», — говорится в сообщении.

По всей видимости, работа сайта прервана из-за необходимости поменять информацию о руководителе региона. Борис Дубровский ушел в отставку с поста губернатора Челябинской области вечером во вторник, 19 марта. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Президент Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера, который ранее работал первым заместителем министра энергетики России, а несколько лет назад был главой администрации Норильска. Текслер прилетел в Челябинск утром в среду, 20 марта. В 14.00 его официально представит журналистам и населению полномочный представитель президента на Урале Николай Цуканов.

Скриншот сайта gubernator74.ru

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