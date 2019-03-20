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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
В челябинской ГИБДД начали служебную проверку по жалобам сотрудников на поборы начальства
20.03.2019 г. 07:53
Сотрудники челябинской ГИБДД пожаловались на поборы со стороны руководства.
Два обращения местных сотрудников правоохранительных органов опубликовали в сообществе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте». В одном из них анонимный пользователь пожаловался, что несмотря на смену руководства городской ГИБДД, там продолжается самоуправство командиров батальонов. Якобы с сотрудников ДПС собирают деньги на день рождения командира полка, ремонт кабинета и прочие хозяйственные нужды. «Командир батальона Токарев заявляет, кто хочет домой — сдает 1 тыс. рублей,а кто не сдает — остается красить стены», — говорится в сообщении. Жалоба адресована руководителю полицейского главка области Андрею Сергееву.
Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу челябинской ГИБДД, в ведомстве начата служебная проверка по информации в соцсетях. Также в сообществе «Омбудсмен полиции» опубликовали еще одно обращение южноуральского полицейского. Сотрудник Сосновского отдела МВД жалуется на принудительный сбор взносов в спортивное общество «Динамо» в размере 500 рублей с человека.
Фото с сайта mediakuzbass.ru
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