В челябинской ГИБДД начали служебную проверку по жалобам сотрудников на поборы начальства

Фото с сайта mediakuzbass.ru

Сотрудники челябинской ГИБДД пожаловались на поборы со стороны руководства.



Два обращения местных сотрудников правоохранительных органов опубликовали в сообществе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте». В одном из них анонимный пользователь пожаловался, что несмотря на смену руководства городской ГИБДД, там продолжается самоуправство командиров батальонов. Якобы с сотрудников ДПС собирают деньги на день рождения командира полка, ремонт кабинета и прочие хозяйственные нужды. «Командир батальона Токарев заявляет, кто хочет домой — сдает 1 тыс. рублей,а кто не сдает — остается красить стены», — говорится в сообщении. Жалоба адресована руководителю полицейского главка области Андрею Сергееву.



Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу челябинской ГИБДД, в ведомстве начата служебная проверка по информации в соцсетях. Также в сообществе «Омбудсмен полиции» опубликовали еще одно обращение южноуральского полицейского. Сотрудник Сосновского отдела МВД жалуется на принудительный сбор взносов в спортивное общество «Динамо» в размере 500 рублей с человека.

Фото с сайта mediakuzbass.ru

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