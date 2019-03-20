Кто такой Текслер: биография исполняющего обязанности губернатора Челябинской области

Фото с сайта minenergo.gov.ru

Челябинскую область возглавил чиновник, который руководил Норильском — одним из самых экологически неблагополучных городов России.

Во вторник, 19 марта, Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил и.о. главы региона первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера.

Текслер родился 19 января 1973 года в Челябинске. Позже его семья переехала в Норильск Красноярского края, говорится в биографической справке ТАСС.

В 1995 году Алексей Текслер окончил Норильский индустриальный институт по специальности «экономика и управление в металлургии». С 1990 года работал на Норильском горно-металлургическом комбинате им. А. П. Завенягина и в горно-металлургической компании «Норильский никель». В 2005-2006 годах был заместителем директора - руководителем многоотраслевой обеспечивающей дирекции Заполярного филиала «Норникеля».

В 2008-2009 годах Алексей Текслер работал главой администрации Норильска.

С сентября 2009 года по декабрь 2011 года руководил Казахстанской бизнес-единицей «Полюс золота», а после этого был управляющим Красноярской бизнес-единицы этой компании.

В июле 2013 года Текслера назначили заместителем министра энергетики России, в ноябре 2014-го он стал первым заместителем. В ведомстве он курировал департаменты государственной энергетической политики, бюджетного планирования и учета, корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях топливно-энергетического комплекса.

Также Алексей Текслер с марта 2015 года по декабрь 2016-го возглавлял совет директоров ПАО АНК «Башнефть».

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год составила 11 млн 408 тыс. рублей, супруги - 234 тыс. рублей.

Алексей Текслер награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Власть в Челябинской области сменилась во вторник, 19 марта. Борис Дубровский ушел с поста губернатора. Он написал заявление об отставке по собственному желанию. Исполняющим обязанности губернатора президент Владимир Путин назначил Алексея Текслера. Чиновник рано утром в среду, 20 марта, прилетел в Челябинск.

Фото с сайта minenergo.gov.ru

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