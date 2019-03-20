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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск
20.03.2019 г. 07:01
Рано утром в среду, 20 марта, в аэропорту Челябинска встретили нового руководителя Челябинской области Алексея Текслера.
Алексей Текслер прилетел из Москвы утром в среду, 20 марта. Его в аэропорту встретили представители областного правительства во главе с вице-губернатором Евгением Голицыным.
Также в среду ожидается визит в Челябинск полпреда президента на Урале Николая Цуканова. Он представит нового руководителя региона чиновникам областного правительства.
46-летнего Алексея Текслера назначил и.о. губернатора президент Владимир Путин. Это произошло вечером во вторник. Ранее в тот же день в отставку подал Борис Дубровский. Он возглавлял регион с 2014 года и заявлял о своем намерении переизбраться в сентябре 2019-го.
Фото с сайта kremlin.ru
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