Исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск

Фото с сайта kremlin.ru

Рано утром в среду, 20 марта, в аэропорту Челябинска встретили нового руководителя Челябинской области Алексея Текслера.



Алексей Текслер прилетел из Москвы утром в среду, 20 марта. Его в аэропорту встретили представители областного правительства во главе с вице-губернатором Евгением Голицыным.



Также в среду ожидается визит в Челябинск полпреда президента на Урале Николая Цуканова. Он представит нового руководителя региона чиновникам областного правительства.



46-летнего Алексея Текслера назначил и.о. губернатора президент Владимир Путин. Это произошло вечером во вторник. Ранее в тот же день в отставку подал Борис Дубровский. Он возглавлял регион с 2014 года и заявлял о своем намерении переизбраться в сентябре 2019-го.

Фото с сайта kremlin.ru

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