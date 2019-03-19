Znak.com: Борис Дубровский принял отставку мэра Копейска

Фото с сайта akgo74.ru

Губернатор принял прошение об отставке главы Копейска Владимира Можина.

Это произошло на встрече, которая состоялась в понедельник, 18 марта. Борис Дубровский принял отставку Владимира Можина и поблагодарил его за проделанную работу. «При этом Дубровский в ходе встречи отметил, что по изначальной договоренности Владимир Можин заходил на короткий срок и с поставленными перед ним задачами справился», — пишет Znak.com со ссылкой на собственный источник.

По данным интернет-газеты, об уходе Владимир Можин объявит в ближайшее время, исполнять обязанности мэра будет замглавы по ЖКХ Андрей Фалейчик. Вопрос об отставке главы Копейска внесут в повестку собрания местных депутатов 27 марта, либо будет назначена внеочередная сессия.

Фото с сайта akgo74.ru

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