- 64.6694р. - 0.7507
- 73.361р. - 0.7076
-
15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Челябинское УФАС не выявило нарушений в рекламе концерта Егора Крида
19.03.2019 г. 15:55
Антимонопольная служба не нашла нарушений в афише магнитогорского концерта Егора Крида.
В антимонопольную службу поступило девять жалоб от жителей Магнитогорска на рекламу концерта Егора Крида. Один из заявителей сообщил, что на афишах указана возрастная маркировка «6+». По мнению магнитогорца, дети могут получить вред психическому здоровью, посетив мероприятие, так как в текстах песен присутствует ненормативная лексика.
Челябинское УФАС установило, что в настоящее время на афишах имеются сведения о возрастном ограничении «16+». «При этом антимонопольный орган не наделен полномочиями оценивать этическую составляющую концертов и принимать решения об их запрете», — отметили в пресс-службе ведомства.
Информация о концерте на официальном сайте лейбла Black-star не является рекламой, поэтому на нее не распространяются требования закона о рекламе, заявили в УФАС.
Фото с сайта tntmusic.ru