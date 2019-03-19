Челябинское УФАС не выявило нарушений в рекламе концерта Егора Крида

Фото с сайта tntmusic.ru

Антимонопольная служба не нашла нарушений в афише магнитогорского концерта Егора Крида.

В антимонопольную службу поступило девять жалоб от жителей Магнитогорска на рекламу концерта Егора Крида. Один из заявителей сообщил, что на афишах указана возрастная маркировка «6+». По мнению магнитогорца, дети могут получить вред психическому здоровью, посетив мероприятие, так как в текстах песен присутствует ненормативная лексика.

Челябинское УФАС установило, что в настоящее время на афишах имеются сведения о возрастном ограничении «16+». «При этом антимонопольный орган не наделен полномочиями оценивать этическую составляющую концертов и принимать решения об их запрете», — отметили в пресс-службе ведомства.

Информация о концерте на официальном сайте лейбла Black-star не является рекламой, поэтому на нее не распространяются требования закона о рекламе, заявили в УФАС.

Фото с сайта tntmusic.ru

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