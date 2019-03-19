Борис Дубровский направил около 9 млн рублей на спасение копейских поселков от подтоплений

Фото с сайта pravmin74.ru

Из областного бюджета выделили 8,8 млн рублей на ликвидацию подтоплений жилых домов в поселках Горняк, РМЗ и Новостройка.

Деньги пойдут на снижение уровня воды в районе бывшей шахты «Красная горнячка». После ее закрытия в районе выработок идет процесс просадки грунтов и заболачивание местности. Для предотвращения подтопления территории необходимо поддерживать уровень воды на отметке не выше 180 метров Балтийской системы. Сейчас показатель составляет почти 190 мБС.

Если не проводить мероприятия по водоотведению, уровень воды может подняться до критической отметки в 203 метра Балтийской системы. Борис Дубровский распорядился выделить 8,8 млн рублей на ликвидацию подтоплений в поселках Горняк, РМЗ и Новостройка.

Из-за дефицита денег в бюджете Копейска в 2017-м мероприятия по откачке не проводились, отметил начальник управления городского хозяйства администрации Марат Харисов. «В настоящее время у округа имеются денежные средства в размере 2 млн руб., что позволит откачать 96 000 кубометров, но за счет этого не удастся должным образом устранить подтопления», — заявил он.

Фото с сайта pravmin74.ru

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