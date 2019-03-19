Опека отозвала иск об ограничении родительских прав матери с инвалидностью из Магнитогорска, у которой хотели забрать младенца

Фото с сайта 74.мвд.рф

Семье матери с инвалидностью, которой врачи отказались отдавать ребенка, будет оказана необходимая помощь.

Органы опеки и попечительства отозвали судебный иск об ограничении девушки в родительских правах. «Семье жительницы Магнитогорска будет оказана необходимая помощь, также организовано сопровождение социальными службами», — сообщается на странице Института уполномоченных по правам ребенка в Facebook. Сейчас мать находится с ребенком. Они пробудут в больнице до конца недели, а затем отправятся домой.

Как пояснила детский омбудсмен Челябинской области Ирина Буторина, все ограничения родительских прав происходят только в судебном порядке. Состояние здоровья родителя может влиять на качество исполнения обязанностей, однако принимать соответствующее решение должен суд, а не врачи, напомнила омбудсмен.

«Если мы говорим об ограничении в родительских правах, это прерогатива судебных органов, либо если родитель создал угрозу жизни здорового ребенка. Состояние здоровья родителей — это фактор с точки зрения здесь и сейчас, какие имеются заболевания. Вывод о том, может ли родитель исполнять обязанности с наличием того или иного заболевания. Этот вывод делают судебные органы и они принимают решение», — отметила Ирина Буторина.

Скандал разразился в одном из родильных домов Магнитогорска на этой неделе. 20-летней девушке-инвалиду второй группы врачи не хотели отдавать ее новорожденного ребенка.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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