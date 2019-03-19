Урал и Сибирь стали лидерами в России по заболеваемости шизофренией

Фото с сайта pixabay.com

Большое количество психических заболеваний на Урале и в Сибири вызвано климатом.

Данные статистики по заболеваемости привел руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем Центра имени Сербского Борис Казаковцев. В интервью сайту Lenta.ru он рассказал, что в Уральском округе показатель по шизофрении составляет 343 человека на 100 тыс. населения. В Сибири он еще больше — 370. В других федеральных округах этот показатель существенно ниже.

Также Казаковцев назвал цифры по числу случаев депрессии. В Сибирском округе показатель заболеваемости достигает 100 человек на 100 тыс. населения. Наименьшее количество психических расстройств фиксируют на Северном Кавказе.

По словам главного внештатного специалиста минздрава Челябинской области по психиатрии и клинической психологии Алексея Атаманова, такой уровень заболеваемости вызван несколькими факторами. Ведущим является климат, пояснил эксперт корреспонденту «Челябинского эха».

«Климат Урала и климат Сибири — это особые факторы. Понятно, что уровень стресса у людей по мере продвижения в высокие широты и по просторам Сибири, он естественно усиливается. Если вспомним Татьяну Леонидовну Ишукову, то она говорила, что у нас, в Челябинске, 12 месяцев и 11 времен года. Разница среди регионов связана именно с условиями проживания, в конце концов этот уральский коэффициент — его же не просто так платят», — прокомментировал Алексей Атаманов.

По словам Алексея Атаманова, сейчас в Челябинской области не наблюдается какого-то прогрессирующего роста числа психических заболеваний, ситуация носит стабильный характер. Последний всплеск заболеваемости пришелся на 1990-е годы, определенное снижение прослеживается после 2005-го.

По данным статистики минздрава за 2017 год, которые ранее опубликовал сайт Doctorpiter.ru, Челябинская область заняла пятое место по количеству людей, впервые обратившихся в психоневрологические клиники. Тогда на Южном Урале насчитали более 2,2 тыс. пациентов с выявленными расстройствами. В целом снижается количество случаев психозов, слабоумия и умственной отсталости, но стало больше больных шизофренией и страдающих расстройствами непсихотического характера.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 19.03.2019 г.»