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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
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В Челябинске будут судить экс-замначальника СИЗО, который за взятку облегчил режим заключенному
19.03.2019 г. 13:48
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинской области закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника СИЗО №1.
По версии следствия, в 2015 году сотрудник учреждения получил взятку неимущественного характера от одного из заключенных. За помощь в отстройке дома в поселке Пашнино-1 замначальника СИЗО предоставил ему возможность пользоваться телефоном и интернетом, а также право на неограниченное количество свиданий.
Объем вознаграждения оценили более чем в 800 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд, руководителю областного ГУФСИН внесено представление, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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