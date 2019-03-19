В Челябинске будут судить экс-замначальника СИЗО, который за взятку облегчил режим заключенному

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинской области закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника СИЗО №1.

По версии следствия, в 2015 году сотрудник учреждения получил взятку неимущественного характера от одного из заключенных. За помощь в отстройке дома в поселке Пашнино-1 замначальника СИЗО предоставил ему возможность пользоваться телефоном и интернетом, а также право на неограниченное количество свиданий.

Объем вознаграждения оценили более чем в 800 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд, руководителю областного ГУФСИН внесено представление, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 19.03.2019 г.»