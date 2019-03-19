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В Челябинске попавший в ДТП автомобиль вынесло на тротуар. Сбита девушка с коляской
19.03.2019 г. 13:32
Фото: Мария Иванова / 74.ru
На северо-западе произошла авария с пострадавшими.
Все случилось во вторник, 19 марта, примерно в 13:30. Водитель белой Toyota ехал прямо по улице Братьев Кашириных и на перекрестке столкнулся с Renault, который поворачивал налево на Чайковского. Из-за этого японская машина вылетела на тротуар, где сбила девушку с коляской с ребенком внутри.
Как сообщает 74.ru, оба пострадавших пешехода живы, ребенка доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, они опрашивают очевидцев аварии. Водителя Toyota увезли с места ДТП для проверки на наличие алкоголя в крови.
Видео: youtube-канал «newsHShD»
Фото: Мария Иванова / 74.ru
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