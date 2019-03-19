Как повлияет на здоровье и экономику? Челябинский депутат Госдумы предложил вернуть переход на летнее время

Фото с сайта pixabay.com

В Госдуму поступил законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени.

Автор документа — депутат Госдумы Андрей Барышев. Законопроект поступил в нижнюю палату парламента во вторник, 19 марта. Соответствующая информация опубликована в электронной базе Госдумы.

Депутат предлагает вернуть в России переход на летнее и зимнее время. В пояснительной записке указано, что принятие закона приведет к увеличению эффективно используемого населением светлого времени суток. Так, в Челябинской области его продолжительность за год возрастет почти на 170 часов.

В разговоре с корреспондентом «Челябинского эха» доцент кафедры финансов ЮУрГУ Татьяна Кузнецова отметила, что максимальное совпадение светового и рабочего времени дает несколько положительных эффектов. Например, позволяет экономить на электричестве и влияет на условия работы.

«Если у нас максимально синхронизировано совпадение светового и делового дня, то это экономия электричества, более комфортные психологические условия для работы и другие вещи, связанные с организацией производственных процессов на открытых площадках, например, на стройках. Это совокупные эффекты — рублевые, психологические, организационные», — пояснила Татьяна Кузнецова.

В числе отрицательных последствий перевода стрелок называют негативное влияние на здоровье. По словам главного врача челябинского областного центра медицинской профилактики Ольги Агеевой, в основном это касается пожилых, метеозависимых людей, а также детей. Из-за нехватки сна проблемы могут возникнуть и у лиц с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, отметила она.

«Перевод, допустим, вперед на час ведет за собой все-таки уменьшение количества часов на сон, может привести к нарушению защитных сил организма в этот период. Весенний период и так непростой, связан с ростом числа авитаминозных и гиповитаминозных состояний, когда организм нуждается в подкреплении дополнительными витаминами, микроэлементами, когда нам нужно сна больше», — прокомментировала Ольга Агеева.

Переход на зимнее время в России отменили в 2011 году. В ночь на 27 марта стрелки часов перевели на один час вперед. В 2014-м страна вернулась на зимнее время. С этого момента сезонный перевод стрелок больше не осуществлялся.

Фото с сайта pixabay.com

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