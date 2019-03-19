- 64.6694р. - 0.7507
- 73.361р. - 0.7076
-
15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
На расселение пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске выделили почти 1 млрд рублей
19.03.2019 г. 13:18
Губернатор Борис Дубровский рассказал о расселении дома на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске.
Глава региона подчеркнул, что право выбора — уезжать или нет — останется за жильцами. «Кто по тем или иным причинам не хочет оставаться в этом доме, сможет приобрести новое жилье, причем люди не ограничены в выборе: они смогут купить жилые дома или квартиры в любом населенном пункте. Те, кто захочет по-прежнему проживать в своих квартирах, смогут остаться», — сказал Борис Дубровский.
На расселение пострадавшего дома направлено в общей сложности почти 1 млрд рублей. 500 млн выделил федеральный бюджет, 300 млн — ММК, еще 100 млн — деньги бюджета региона. Сейчас новое жилье приобрели 72 из 139 человек, чьи квартиры находились в седьмом и восьмом подъездах, разрушенных из-за взрыва. Губернатор пообещал полностью решить вопрос с расселением до конца года.
В данный момент закончено обследование конструкций здания, по предварительной информации, оно пригодно для проживания. Окончательное решение о дальнейшей судьбе дома примет спецкомиссия на заседании 1 апреля.
Фото с сайта gubernator74.ru
- 19.03.2019 г. Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске добиваются выплаты компенсаций через суд
- 14.03.2019 г. ФСБ подала в суд на «Новую газету» за материалы о пытках задержанного после взрыва дома в Магнитогорске
- 12.03.2019 г. Поврежденный при взрыве дом в Магнитогорске признали пригодным для проживания
- 11.03.2019 г. Главе Ленинского района Магнитогорска предъявили обвинение в получении взятки
- 06.03.2019 г. В Магнитогорске главу района задержали по подозрению во взятках и поборах