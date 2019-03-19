На расселение пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске выделили почти 1 млрд рублей

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский рассказал о расселении дома на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске.

Глава региона подчеркнул, что право выбора — уезжать или нет — останется за жильцами. «Кто по тем или иным причинам не хочет оставаться в этом доме, сможет приобрести новое жилье, причем люди не ограничены в выборе: они смогут купить жилые дома или квартиры в любом населенном пункте. Те, кто захочет по-прежнему проживать в своих квартирах, смогут остаться», — сказал Борис Дубровский.

На расселение пострадавшего дома направлено в общей сложности почти 1 млрд рублей. 500 млн выделил федеральный бюджет, 300 млн — ММК, еще 100 млн — деньги бюджета региона. Сейчас новое жилье приобрели 72 из 139 человек, чьи квартиры находились в седьмом и восьмом подъездах, разрушенных из-за взрыва. Губернатор пообещал полностью решить вопрос с расселением до конца года.

В данный момент закончено обследование конструкций здания, по предварительной информации, оно пригодно для проживания. Окончательное решение о дальнейшей судьбе дома примет спецкомиссия на заседании 1 апреля.

Фото с сайта gubernator74.ru

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