В Челябинске жильцов многоэтажки эвакуировали после взрыва самогонного аппарата

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

В многоквартирном доме на улице Гагарина в ночь на 19 марта произошел пожар.

В начале второго часа ночи на центральный пункт пожарной связи начали поступать звонки. Люди сообщали, что горит квартира в пятиэтажке. Прибывшие сотрудники МЧС увидели густой черный дым из окон на четвертом этаже. Параллельно с тушением огня они проверили соседние квартиры и вывели на улицу восемь человек, троих из них эвакуировали с помощью спасательных комплектов.

Хозяйка квартиры, в которой произошел пожар, не пострадала и вышла на улицу самостоятельно. Причиной возгорания стал самогонный аппарат, который разгерметизировался во время эксплуатации, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь уничтожил вещи, мебель и две оконные рамы. В МЧС добавили, что пожар из-за самогонного аппарата — не первый в Челябинске. Несколько лет назад по той же причине пострадала квартира на Свердловском проспекте.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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