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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинске жильцов многоэтажки эвакуировали после взрыва самогонного аппарата
19.03.2019 г. 12:10
В многоквартирном доме на улице Гагарина в ночь на 19 марта произошел пожар.
В начале второго часа ночи на центральный пункт пожарной связи начали поступать звонки. Люди сообщали, что горит квартира в пятиэтажке. Прибывшие сотрудники МЧС увидели густой черный дым из окон на четвертом этаже. Параллельно с тушением огня они проверили соседние квартиры и вывели на улицу восемь человек, троих из них эвакуировали с помощью спасательных комплектов.
Хозяйка квартиры, в которой произошел пожар, не пострадала и вышла на улицу самостоятельно. Причиной возгорания стал самогонный аппарат, который разгерметизировался во время эксплуатации, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Огонь уничтожил вещи, мебель и две оконные рамы. В МЧС добавили, что пожар из-за самогонного аппарата — не первый в Челябинске. Несколько лет назад по той же причине пострадала квартира на Свердловском проспекте.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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