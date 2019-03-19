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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Ирина Буторина: у органов опеки нет оснований не отдавать ребенка жительнице Магнитогорска с инвалидностью
19.03.2019 г. 11:39
Детский омбудсмен Челябинской области прокомментировала ситуацию в магнитогорском роддоме, где врачи отказались отдать ребенка матери-инвалиду.
По словам Ирины Буториной, сейчас мать с ребенком находятся в больнице. По медицинским показаниям они пробудут в лечебном учреждении как минимум до конца недели. Омбудсмен рассказала корреспонденту «Челябинского эха», что для разлучения ребенка с матерью нужен законный повод, которого сейчас нет.
«В настоящий момент оснований не отдавать ребенка матери мы не наблюдаем. Здесь должны быть законные основания, в настоящее время они отсутствуют. Все действия должны быть направлены исключительно в интересах ребенка, ситуацию мы держим на контроле. Сейчас у органов опеки нет намерений каким-то образом забирать ребенка при выписке», — прокомментировала Ирина Буторина.
Как пояснила Ирина Буторина, все ограничения родительских прав происходят только в судебном порядке. Состояние здоровья родителя может влиять на качество исполнения обязанностей, однако принимать соответствующее решение должен суд, а не врачи, напомнила омбудсмен.
Скандал разразился в одном из родильных домов Магнитогорска. 20-летней девушке-инвалиду второй группы врачи не хотели отдавать ее новорожденного ребенка. Об этом сообщил ее брат. По его словам, сестра дееспособна и готова к самостоятельному уходу за младенцем.
Фото с сайта gubernator74.ru
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