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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
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В челябинском общежитии, где в год происходит по 30 пожаров, пройдет капремонт
19.03.2019 г. 11:01
Фото с сайта 74.mchs.ru
Общежитие на улице Салютной в Тракторозаводском районе пообещали отремонтировать от крыши до подвала.
В огромном 12-этажном здании регулярно происходят пожары — за 2018 год сотрудники МЧС приезжали туда на вызовы 27 раз. Глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова рассказала 74.ru, что дому требуется общий капитальный ремонт. По словам начальника городского управления ЖКХ Дмитрия Петрова, работы запланированы на 2023-2025 годы, однако эти сроки можно подвинуть.
В общежитии расположены более 500 квартир. Контингент проживающих там людей считается неблагополучным и асоциальным. Частые возгорания в здании происходили из-за беспечности людей и бездействия управляющей компании, считают в МЧС.
Фото с сайта 74.mchs.ru
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