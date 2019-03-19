Алексей Севастьянов: Челябинску нужен совершенно другой тип градоначальника

Фото с сайта pravmin74.ru

Бывший региональный уполномоченный по правам человека высказался по поводу деятельности администрации Челябинска.

Мнение Алексея Севастьянова опубликовал журнал «Деловой квартал». Бывший омбудсмен подчеркнул, что за пять лет местные власти максимально отгородились от населения. Влияние депутатского корпуса на происходящее он назвал слабым, а назначенного мэра Владимира Елистратова — зависимым от промышленных элит, которые лоббируют свои интересы через гордуму.

Алексей Севастьянов заявил, что для возрождения разрушенной системы местного самоуправления Челябинска необходимо вернуть прямые выборы главы. Нынешний мэр Владимир Елистратов, по его словам, не готов предложить Челябинску ничего нового. Экс-омбудсмен не ставит под сомнение человеческие качества назначенного главы города, но считает его заложником политической игры областного правительства.

«Челябинску срочно нужен совершенно другой тип градоначальника. Город жадно ждет современного независимого политика и предпринимателя, способного консолидировать как силы гражданского общества, так и бизнеса», — пишет Алексей Севастьянов.

Он назвал в общей сложности пятнадцать кандидатур на кресло мэра. В их числе владелец бизнес-центра Greenplex Марк Болдов, гендиректор холдинга «Мегаполис» Александр Одольский, управляющий партнер DevelopmentPRO Андрей Бодрягин, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров и совладелец обувной фабрики «Юничел» Алексей Денисенко. В список возможных претендентов на пост главы Челябинска также вошли сенатор Ирина Гехт, зампредседателя Контрольно-счетной палаты области Юрий Подшивалов и председатель комитета соцполитики Челябинска Лариса Машкова. Кроме того, экс-омбудсмен упомянул городских депутатов Александра Галкина, Дмитрия Замятина, Александра Букреева и депутата Заксобрания области Олега Голикова.

Мэр нового типа, по мнению автора колонки, должен смещать акцент развития города с дорожного ремонта на благоустройство, активнее подключать к работе общественников и простых горожан. «Глава города не должен стесняться общаться с населением и общественниками. В таком общении политик получает совершенно другую энергию, а планы реализовать становится проще», — уверен Алексей Севастьянов.

Владимира Елистратова депутаты городской думы выбрали мэром 26 февраля. До этого он с ноября 2018 года работал в статусе врио. Предыдущий глава города Евгений Тефтелев перешел на работу в областное правительство, где занял должность вице-губернатора.

Алексей Севастьянов с 2010 по 2015 год был уполномоченным по правам человека в Челябинской области. Сейчас его подозревают в покушении на мошенничество при получении гранта на развитие фермерского хозяйства. В феврале 2018 года на него завели уголовное дело, а через год задержали в Москве и отправили в Челябинск. Вскоре после этого его отпустили на свободу, поскольку обвинение так и не было предъявлено.

Фото с сайта pravmin74.ru

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