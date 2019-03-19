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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
В Челябинской области полиция изъяла у браконьеров около 300 килограммов мяса диких животных
19.03.2019 г. 10:10
Оперативники обнаружили в домах подозреваемых в браконьерстве оружие и мясо диких животных.
Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела по факту незаконной охоты. У челябинца и двух жителей Каслинского района изъяли 14 единиц огнестрельного оружия, около 4 тыс. патронов, тепловизор, арбалет с прицелом, снегоход и автомобиль. На часть ружей у владельцев отсутствовали разрешительные документы.
Также оперативники обнаружили около 300 килограммов мяса диких животных — косули, кабана и лося и две головы косули. Подозреваемым в браконьерстве мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Изъятые предметы отправили на исследование, будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам незаконного хранения оружия, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Фото с сайта superomsk.ru
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