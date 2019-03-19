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Скользкая дорога. В Челябинске легковушка въехала в остановку
19.03.2019 г. 10:06
В Советском районе легковой автомобиль протаранил остановку.
ДТП произошло во вторник, 19 марта, в 07:49. Автомобиль Hyundai Solaris въехал в остановку, расположенную на улице Дарвина, 25. По предварительным данным, водитель в условиях гололедицы не справился с управлением.
Машина оказалась зажата металлической конструкцией. Водитель не пострадал, людей в момент ДТП на остановке не было, сообщили в пресс-службе городского управления безопасности жизнедеятельности. По словам очевидцев, автомобиль является служебным транспортом, владеющая им организация обязалась выделить необходимую технику для деблокирования машины.
Фото: управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска
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