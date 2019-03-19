«Южуралзолото» отказалось от геолого-разведочных работ в районе Миасса

Фото с сайта www.ugold.ru

Компания «Южуралзолото» отказалась от планов на площадку в районе поселка Наилы.

Предварительный анализ данных показал, что дальнейшее проведение геолого-разведочных работ нецелесообразно из-за отсутствия перспективных объектов на участке, заявил главный геолог компании Владилен Федосеев. «Геолого-разведочные работы в 2018–2019 годах не проводились и не проводятся», — подчеркнул он.

«Южуралзолото» выиграло аукцион на право пользования недрами на участке рядом с поселком Наилы в 2010 году. Лицензия на добычу рудного золота действует до 2035-го. В феврале 2019 года местные депутаты обнаружили спиленные деревья на площади около ста гектаров, принадлежащей «Южуралзолоту». В компании назвали эти действия законными и отметили, что сейчас все работы на участке прекращены.

Фото с сайта www.ugold.ru

Все новости за 19.03.2019 г.»