На Южном Урале уничтожили более 800 килограммов груш и пекинской капусты

19.03.2019 г. 08:51

На Южном Урале уничтожили более 800 килограммов груш и пекинской капусты
Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора

На полигоне в Увельском районе уничтожили груши и пекинскую капусту неустановленного происхождения.

Продукцию обнаружили 14 марта на одном из складов Челябинска на Троицком тракте. В ящиках и коробках было 576 килограммов груш сорта «Конференция» и 232 килограмма пекинской капусты.

Продукция находилась на складе без документов, подтверждающих происхождение и карантинное фитосанитарное состояние товаров. На упаковках отсутствовала маркировка. В пятницу груши и капусту раздавили тяжелой техникой на полигоне в Увельском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. 

 

 

 

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора

    

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