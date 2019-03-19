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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
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На Южном Урале уничтожили более 800 килограммов груш и пекинской капусты
19.03.2019 г. 08:51
Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора
На полигоне в Увельском районе уничтожили груши и пекинскую капусту неустановленного происхождения.
Продукцию обнаружили 14 марта на одном из складов Челябинска на Троицком тракте. В ящиках и коробках было 576 килограммов груш сорта «Конференция» и 232 килограмма пекинской капусты.
Продукция находилась на складе без документов, подтверждающих происхождение и карантинное фитосанитарное состояние товаров. На упаковках отсутствовала маркировка. В пятницу груши и капусту раздавили тяжелой техникой на полигоне в Увельском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора
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