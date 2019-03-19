Кто эффективнее? Опубликована информация о работе в Госдуме депутатов от Челябинской области

Фото с сайта www.spravedlivo.ru

Валерия Гартунга назвали наиболее эффективным из депутатов Госдумы от Челябинской области.

Данные исследования оказались в распоряжении «Челябинского эха». Согласно им за первые два с половиной месяца 2019 года лидер челябинских эсеров Валерий Гартунг 53 раза выступал в Думе и десять раз выходил с законодательными инициативами.

По данным исследования, никто из южноуральских депутатов Госдумы не может сравниться с Гартунгом по активности парламентской деятельности. В начале года половина из восьми депутатов-единороссов ни разу не брала слова, а Владимир Бурматов не внес на рассмотрение ни одного законопроекта. Относительно активен был лишь член фракции ЛДПР Виталий Пашин — с января по март он трижды выступил и представил три законодательных инициативы.

Фото с сайта www.spravedlivo.ru

Все новости за 19.03.2019 г.»