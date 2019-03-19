- 64.6694р. - 0.7507
- 73.361р. - 0.7076
-
15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Кто эффективнее? Опубликована информация о работе в Госдуме депутатов от Челябинской области
19.03.2019 г. 08:19
Валерия Гартунга назвали наиболее эффективным из депутатов Госдумы от Челябинской области.
Данные исследования оказались в распоряжении «Челябинского эха». Согласно им за первые два с половиной месяца 2019 года лидер челябинских эсеров Валерий Гартунг 53 раза выступал в Думе и десять раз выходил с законодательными инициативами.
По данным исследования, никто из южноуральских депутатов Госдумы не может сравниться с Гартунгом по активности парламентской деятельности. В начале года половина из восьми депутатов-единороссов ни разу не брала слова, а Владимир Бурматов не внес на рассмотрение ни одного законопроекта. Относительно активен был лишь член фракции ЛДПР Виталий Пашин — с января по март он трижды выступил и представил три законодательных инициативы.
Фото с сайта www.spravedlivo.ru
- 18.03.2019 г. Семь из десяти. Как челябинские депутаты Госдумы голосовали за законопроект об оскорблении власти
- 28.02.2019 г. Заместителей нового мэра Челябинска назначат до конца следующей недели
- 21.02.2019 г. Прокуратура подала в суд на Заксобрание с требованием лишить мандата депутата Николая Янова
- 13.02.2019 г. «Справедливая Россия» поддержала митинг за возврат прямых выборов мэра Челябинска
- 24.01.2019 г. «Тряслись стены, звенела посуда». Жители поселка ЧКПЗ почти полгода жили в вибрирующих домах