Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске добиваются выплаты компенсаций через суд

Фото с сайта mchs.gov.ru

В Магнитогорске в суд намерены обратиться более 80 жильцов дома на проспекте Карла Маркса, чьи квартиры оказались разрушены.

84 человека проживали в седьмом и восьмом подъездах дома, которые обрушились после взрыва 31 декабря. Все люди находились там без прописки и права собственности. Теперь им в судебном порядке предстоит доказывать факт постоянного проживания, чтобы получить компенсацию. В администрации Магнитогорска пообещали помочь пострадавшим с обращением в инстанции.

Тем временем в четырех подъездах дома на проспекте Карла Маркса, 164 стартовал косметический ремонт. Там поврежденные бетонные швы готовят к заливке и меняют окна. Как пояснили в управлении ЖКХ Магнитогорска, управляющая компания приступила к работам на основании выводов экспертизы о пригодности дома для проживания. Окончательное решение о продолжении эксплуатации поврежденного здания будет принимать спецкомиссия. Ее заседание состоится 1 апреля.

Фото с сайта mchs.gov.ru

Все новости за 19.03.2019 г.»