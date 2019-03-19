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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске добиваются выплаты компенсаций через суд
19.03.2019 г. 08:27
В Магнитогорске в суд намерены обратиться более 80 жильцов дома на проспекте Карла Маркса, чьи квартиры оказались разрушены.
84 человека проживали в седьмом и восьмом подъездах дома, которые обрушились после взрыва 31 декабря. Все люди находились там без прописки и права собственности. Теперь им в судебном порядке предстоит доказывать факт постоянного проживания, чтобы получить компенсацию. В администрации Магнитогорска пообещали помочь пострадавшим с обращением в инстанции.
Тем временем в четырех подъездах дома на проспекте Карла Маркса, 164 стартовал косметический ремонт. Там поврежденные бетонные швы готовят к заливке и меняют окна. Как пояснили в управлении ЖКХ Магнитогорска, управляющая компания приступила к работам на основании выводов экспертизы о пригодности дома для проживания. Окончательное решение о продолжении эксплуатации поврежденного здания будет принимать спецкомиссия. Ее заседание состоится 1 апреля.
Фото с сайта mchs.gov.ru
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