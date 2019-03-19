Общественники призвали власти Челябинска устранить дефекты на отремонтированных в прошлом году дорогах

Фото с сайта onf.ru

Эксперты ОНФ направили в администрацию Челябинска обращение с просьбой устранить дефекты на городских дорогах.

Дефекты обнаружили на улицах Воровского, Красной и Энгельса, которые отремонтировали в 2018 году. Осенью прошлого года активисты обращали внимание чиновников на канализационные люки, закатанные в асфальт, и предупреждали о рисках повреждения дорожного полотна.

«Сегодня мы увидели результат – покрытие дороги испорчено, люки оказались ниже уровня дороги, кромка будет продолжать рассыпаться от попадания в ямы колес автомашин. Это не может рассматриваться как гарантийный случай, а значит, вновь потребуются средства для проведения ремонта проезжей части, и мы увидим заключение новых контрактов», — отметил эксперт ОНФ Олег Гудимов.

По мнению активистов, одна из причин, по которой полотно быстро приходит в негодность после ремонта, — отсутствие взаимодействия между дорожниками и коммунальщиками. Общественники составили список улиц, где были обнаружены дефекты, и направили его в органы исполнительной власти. Акцент был сделан на участки дорог, которые создают проблемы для инвалидов. Например, на перекрестке улиц Красноармейской и Карла Маркса из-за ямы глубиной 15 сантиметров закрыт доступ автомобилей к парковке для маломобильных граждан.

Фото с сайта onf.ru

Все новости за 19.03.2019 г.»