- 65.4201р. + 0.0180
- 74.0686р. + 0.0073
-
15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
В аппарате губернатора прокомментировали информацию о возможной отставке Бориса Дубровского
18.03.2019 г. 09:51
В СМИ появилась информация о новой серии губернаторских отставок в конце марта.
О вероятных кадровых решениях Кремля по главам субъектов пишет газета «Ведомости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил изданию, что Владимир Путин в конце месяца намерен заняться проблемами в регионах. Однако вопрос про губернаторские отставки он оставил без ответа.
Собеседники «Ведомостей» говорят о возможной отставке сразу нескольких руководителей субъектов. В первую очередь упоминают главу Мурманской области Марину Ковтун, также среди перспективных «отставников» называют губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.
«Не видим смысла как-то особенно комментировать очередные умозаключения неназванных экспертов и их оценки. Борис Дубровский неоднократно подчеркивал, что намерен принять участие в выборах главы региона в 2019 году», — цитирует чиновника РИА Новости.
Фото с сайта gubernator74.ru
- 15.03.2019 г. В Челябинске отложили решение по отставке председателя Центрального райсуда
- 13.03.2019 г. В Снежинске реконструируют школу и построят новый бассейн
- 20.02.2019 г. Власти назвали «грязными» публикации о Борисе Дубровском
- 18.02.2019 г. Znak.com: Борис Дубровский в ближайшее время может объявить о своей отставке
- 15.02.2019 г. Борис Дубровский пригрозил уволить глав Златоуста и Чебаркуля, если в их работе найдут нарушения