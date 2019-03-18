В аппарате губернатора прокомментировали информацию о возможной отставке Бориса Дубровского

Фото с сайта gubernator74.ru

В СМИ появилась информация о новой серии губернаторских отставок в конце марта.

О вероятных кадровых решениях Кремля по главам субъектов пишет газета «Ведомости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил изданию, что Владимир Путин в конце месяца намерен заняться проблемами в регионах. Однако вопрос про губернаторские отставки он оставил без ответа.

Собеседники «Ведомостей» говорят о возможной отставке сразу нескольких руководителей субъектов. В первую очередь упоминают главу Мурманской области Марину Ковтун, также среди перспективных «отставников» называют губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

«Не видим смысла как-то особенно комментировать очередные умозаключения неназванных экспертов и их оценки. Борис Дубровский неоднократно подчеркивал, что намерен принять участие в выборах главы региона в 2019 году», — цитирует чиновника РИА Новости.

Фото с сайта gubernator74.ru



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