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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Разбор полетов
В Челябинске мужчина выпрыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара
18.03.2019 г. 08:53
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
На северо-западе Челябинска мужчина остался жив после прыжка с девятого этажа.
Вечером в воскресенье, 17 марта, сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло на девятом этаже в доме по улице Захаренко.
Хозяин квартиры, в которой начался пожар, не дождался приезда сотрудников МЧС и прыгнул из окна. Мужчина остался жив. Его доставили в отделение токсикологии одной из больниц для осмотра, сообщили в пресс-службе челябинского пожарно-спасательного гарнизона.
В настоящее время сотрудники отдела дознания устанавливают причины пожара. Известно, что очаг располагался на кухне.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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