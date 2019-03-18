В Челябинске мужчина выпрыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

На северо-западе Челябинска мужчина остался жив после прыжка с девятого этажа.

Вечером в воскресенье, 17 марта, сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло на девятом этаже в доме по улице Захаренко.

Хозяин квартиры, в которой начался пожар, не дождался приезда сотрудников МЧС и прыгнул из окна. Мужчина остался жив. Его доставили в отделение токсикологии одной из больниц для осмотра, сообщили в пресс-службе челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

В настоящее время сотрудники отдела дознания устанавливают причины пожара. Известно, что очаг располагался на кухне.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru



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