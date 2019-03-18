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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Общественники обратились в прокуратуру по факту вырубки деревьев на берегу Шершней
18.03.2019 г. 08:38
Эксперты ОНФ направили в прокуратуру обращение по факту вырубки деревьев в охранной зоне.
Общественники просят провести проверку и оценить действия организации, которая спиливает деревья вдоль берега Шершневского водохранилища рядом с поселком Западный. Активисты совместно с полицией выезжали на место происшествия, где обнаружили сотни вырубленных берез.
«Документов и разрешений организация предоставить не смогла, сославшись на рубку в целях мелиоративных мероприятий. Однако, проведя осмотр, мы не обнаружили среди спиленных деревьев сухостой», — отметил эксперт регионального отделения ОНФ Виталий Вороной.
Общественники опасаются, что вырубка деревьев может привести к обмелению водохранилища. Густой лиственный покров задерживает солнечные лучи, которые нагревают воду. Активисты просят прокуратуру взять ситуацию на особый контроль.
Фото с сайта onf.ru
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