Общественники обратились в прокуратуру по факту вырубки деревьев на берегу Шершней

Фото с сайта onf.ru

Эксперты ОНФ направили в прокуратуру обращение по факту вырубки деревьев в охранной зоне.

Общественники просят провести проверку и оценить действия организации, которая спиливает деревья вдоль берега Шершневского водохранилища рядом с поселком Западный. Активисты совместно с полицией выезжали на место происшествия, где обнаружили сотни вырубленных берез.

«Документов и разрешений организация предоставить не смогла, сославшись на рубку в целях мелиоративных мероприятий. Однако, проведя осмотр, мы не обнаружили среди спиленных деревьев сухостой», — отметил эксперт регионального отделения ОНФ Виталий Вороной.

Общественники опасаются, что вырубка деревьев может привести к обмелению водохранилища. Густой лиственный покров задерживает солнечные лучи, которые нагревают воду. Активисты просят прокуратуру взять ситуацию на особый контроль.

Фото с сайта onf.ru

Все новости за 18.03.2019 г.»