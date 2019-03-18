В Челябинске от менингита умерла четвероклассница

Фото с сайта sibkray.ru

10-летняя девочка скончалась от менингита в Челябинске.

Все произошло в минувшую среду, 13 марта. Вечером школьнице стало плохо, родители своевременно за помощью не обратились, и той же ночью она скончалась. Выяснилось, что у ребенка была менингококковая инфекция, которая вызвала скоротечное заболевание.

Девочка училась в лицее №35 и школе искусств №8. Начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова рассказала 74.ru, что все ее одноклассники будут бесплатно привиты от менингита. Врачи взяли школьников под наблюдение, которое продлится десять дней.

Фото с сайта sibkray.ru

Все новости за 18.03.2019 г.»