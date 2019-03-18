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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
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В Челябинске от менингита умерла четвероклассница
18.03.2019 г. 08:34
Фото с сайта sibkray.ru
10-летняя девочка скончалась от менингита в Челябинске.
Все произошло в минувшую среду, 13 марта. Вечером школьнице стало плохо, родители своевременно за помощью не обратились, и той же ночью она скончалась. Выяснилось, что у ребенка была менингококковая инфекция, которая вызвала скоротечное заболевание.
Девочка училась в лицее №35 и школе искусств №8. Начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова рассказала 74.ru, что все ее одноклассники будут бесплатно привиты от менингита. Врачи взяли школьников под наблюдение, которое продлится десять дней.
Фото с сайта sibkray.ru
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