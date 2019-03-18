К Земле приближается крупный астероид

18.03.2019 г. 08:15

К Земле приближается крупный астероид
Фото с сайта pixabay.com

Специалисты NASA предупредили о приближающемся к Земле астероиде.

Астероид ЕА2 пролетит на расстоянии около 305 тыс. километров от планеты. Объект максимально приблизится к Земле 22 марта. Скорость движения небесного тела составляет около 5 километров в секунду, а его диаметр — от 18 до 40 метров.

Фото с сайта pixabay.com

 

 

    

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