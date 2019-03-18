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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
Разбор полетов
К Земле приближается крупный астероид
18.03.2019 г. 08:15
Фото с сайта pixabay.com
Специалисты NASA предупредили о приближающемся к Земле астероиде.
Астероид ЕА2 пролетит на расстоянии около 305 тыс. километров от планеты. Объект максимально приблизится к Земле 22 марта. Скорость движения небесного тела составляет около 5 километров в секунду, а его диаметр — от 18 до 40 метров.
Фото с сайта pixabay.com
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