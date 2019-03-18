Авиабаза в Челябинске получит вторую эскадрилью Су-34

Фото с сайта function.mil.ru

На авиабазу в Шаголе прибудут новые самолеты.

Многофункциональные истребители-бомбардировщики поступят на вооружение авиаполка, который базируется на аэродроме в Шаголе. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, к концу 2019 года полк полностью перейдет на новую технику.

Всего планируется получить шесть самолетов к 18 имеющимся, которые заменят устаревшие Су-24. Современные самолеты Су-34, по заверениям военных, обладают меньшим уровнем шума, чем у Су-24.

Фото с сайта function.mil.ru

Все новости за 18.03.2019 г.»