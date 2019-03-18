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15.03.2019 г. | 14:12Гости эфира: Гартунг Валерий
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Авиабаза в Челябинске получит вторую эскадрилью Су-34
18.03.2019 г. 07:58
Фото с сайта function.mil.ru
На авиабазу в Шаголе прибудут новые самолеты.
Многофункциональные истребители-бомбардировщики поступят на вооружение авиаполка, который базируется на аэродроме в Шаголе. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, к концу 2019 года полк полностью перейдет на новую технику.
Всего планируется получить шесть самолетов к 18 имеющимся, которые заменят устаревшие Су-24. Современные самолеты Су-34, по заверениям военных, обладают меньшим уровнем шума, чем у Су-24.
Фото с сайта function.mil.ru
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